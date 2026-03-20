وزارة الصحة: 21 جريحًا في غارة على دير الزهراني واستهداف سيارات إسعاف خلال عمليات الإنقاذ

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية أدت، في حصيلة أولية، إلى إصابة 21 شخصًا بجروح، من بينهم سيدتان.

وأشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي استهدف ثلاث سيارات تابعة للهيئة الصحية أثناء توجهها إلى مكان الغارة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، مؤكّدًا نجاة المسعفين بأعجوبة.

وأكدت وزارة الصحة العامة شجبها لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من خرق مستمر ومتمادٍ للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل بشكل جدي على وقفها.

