المقاومة الإسلامية تصعد عملياتها.. استهدافات صاروخية ومسيّرات تطال مواقع وتجمعات العدو

كثّفت المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية مستهدفة آليات وتجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في عدد من البلدات الحدودية، مستخدمة الصواريخ الموجّهة والمدفعية.

وأعلنت المقاومة تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية استهدفت مواقع وثكنات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، باستخدام أسراب من المسيّرات الانقضاضية ورشقات صاروخية.

وشملت العمليات استهداف ثكنة يعرا وثكنة مِتات بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما استُهدفت ثكنة برانيت، مقر قيادة الفرقة 91، بصلية صاروخية، إلى جانب ثكنة زرعيت وثكنة كفرجلعادي برشقات صاروخية مماثلة.

كما استهدفت المقاومة قاعدة تيفن شرق مدينة عكا المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة فيلون جنوب روش بينا بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة بصليات صاروخية قاعدة محفاه ألون جنوب غرب صفد، وقاعدة إييليت شمال شرق المدينة.

وعند الحدود مع فلسطين المحتلة، أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات وتجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبية، مستخدمين الصواريخ الموجّهة والمدفعية والأسلحة المناسبة.

وشملت العمليات استهداف دبابة «ميركافا» في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، إضافة إلى قصف تجمع لجنود العدو في مشروع الطيبة بقذائف المدفعية.

كما استهدف المقاومة الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون بصلية صاروخية، إلى جانب تجمعات لجنود العدو في مدينة الخيام وغابة عيترون برشقات صاروخية.

وامتدت الاستهدافات لتشمل تجمعات للجنود عند الأطراف الجنوبية لبلدات علما الشعب والضهيرة، وكذلك عند خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب، بصلّيات صاروخية متتالية.

وفي بلدة مركبا، استهدفت المقاومة تجمعًا لجنود العدو في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية بقذائف المدفعية، كما قصفت الموقع المستحدث عند الأطراف الجنوبية للبلدة بصلية صاروخية، واستهدفت تموضعًا لجنود العدو في جبل وردة بالأسلحة المناسبة.

واستهدف مجاهدو المقاومة أيضاً تجمعا للجنود الصهاينة جنوب بلدة مارون الراس الحدودية بسرب من المحلّقات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف تجمع آخر في الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون بمحلّقة انقضاضية.

كما استهدفوا تجمعا لجنود العدو في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية، إلى جانب استهداف تجمع آخر في منطقة ظهر الطيارة بين بلدتي مركبا ورب الثلاثين الحدوديتين بصلية صاروخية، بالإضافة إلى تجمع في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية أيضاً.

وبعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين، اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:00 الجمعة 20/03/2026 بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.

هذا، وأسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الخميس محلّقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة سلسلة من المستوطنات برشقات صاروخية متتالية وبالمسيرات.

وشملت الاستهدافات مستوطنة شلومي مرتين، ومستوطنة يفتاح، ومستوطنة شوميرا، ومستوطنة راموت نفتالي، ومستوطنة حانيتا، ومستوطنة نطوعا، ومستوطنة يرؤون، ومستوطنة أفيفيم، إضافة إلى مستوطنة كريات شمونة التي استُهدفت للمرة الخامسة، وكذلك مستوطنة نهاريا.

المصدر: الاعلام الحربي