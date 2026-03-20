الجمعة   
   20 03 2026   
   30 رمضان 1447   
   بيروت 12:09
    لبنان

    العدوان الاسرائيلي متواصل على لبنان


      يتواصل العدوان الاسرائيلي على لبنان، على وقع مزيد من الجرائم المتنقلة، التي يركتبها العدو بحق المدنيين اللبنانيين فضلاً عن الدمار الكبير في مختلف المناطق اللبنانية جنوباً وبقاعاً والضاحية الجنوبية.

      وافاد مراسلنا ان “الطيران الحربي المعادي اغار فجرا مستهدفا مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري”. كما اغار على بلدات القليلة و الشعيتية وكفرتبنيت.

      المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين عواد.

      وأدت غارة على منزل في بافليه – صور فجرا، إلى سقوط شهيدين وجريح بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

      وخرقت الطائرات الصهيونية جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية .

      المصدر: قناة المنار

