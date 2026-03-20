ناصر الدين يطلع على سير العمل في مركز طوارئ الصحة ويجول على مستشفيات الحريري والزهراء والجامعة الأميركية

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين هذا المساء مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة واجتمع مع العاملين في المركز واطّلع على سير العمل، لا سيّما أن المركز يضطلع بمهام عديدة تتعلق بتنسيق العمل الإغاثي الإسعافي والاستشفائي، لضمان سرعة الاستجابة وتنظيم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات الأقل اكتظاظًا والأكثر ملاءمة بحسب الاختصاص لكل حالة على حدى.

وهذه الليلة قام الدكتور ناصر الدين بجولة تفقدية هي الثانية في ثلاثة أيام، وشملت مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ومستشفى الزهراء، واطلع على أوضاع عدد من النازحين في أقسام الطوارئ كما عاد عددا من الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيين، والتقى مسؤولين في الطواقم الطبية والإدارية وبحث معهم في الآليات المتبعة لتنفيذ توجيهات الطوارئ التي وضعتها الوزارة بهدف تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية اللازمة للجرحى وللنازحين.

وكان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قد زار صباحا مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يرافقه نائب المديرة التنفيذية لليونيسف لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان وممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويدجي كورسي حيث عاد عددا من الجرحى الأطفال وتم التأكيد على المضي قدما في برنامج “أقوى” لمساعدة ورعاية الأطفال الجرحى والمتضررين من الحرب، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة العامة واليونيسف بالشراكة مع المنظمة الدولية للإغاثة والمساعدة – إينارا وصندوق غسان أبو ستة للأطفال.