عراقجي يحذر الاعداء بقوة من تكرار الاعتداء على البنية التحتية الإيرانية

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العدو الصهيوامريكي من أنه في حال تكرار الاعتداء الاخير على البنية التحتية الإيرانية، فلن يكون هناك أي ضبط للنفس من جانب إيران.

وأكد عراقجي، مشيرا الى الاعتداء الصهيوامريكي الاخيرة على البنية التحتية الإيراني، أنه في حال تكرار هذه الهجمات، فلن يكون هناك أي ضبط للنفس من جانب إيران.

وأوضح عراقجي قائلًا: “لم يكن ردنا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت بنيتنا التحتية الليلة الماضية سوى جزء من قدرتنا. والسبب الوحيد لضبط النفس هذا هو احترام الدعوات لخفض التوتر”.

وأضاف أيضًا: “أي إنهاء للحرب يجب أن يعالج الأضرار التي لحقت بالمناطق المدنية”.

