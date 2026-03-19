كمين للمقاومة في الطيبة

المقاومة الاسلامية في بيان لها قالت إن الاحتلال حاول للمرة الثالثة خلال أسبوع تنفيذ محاولة تقدّم إضافي باتجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال الطيبة. وبعد رصد القوات المعادية، نصب مجاهدو المقاومة كميناً محكماً، استهدفوا خلاله القوة بصواريخ موجّهة أدت إلى تدمير دبابة بشكل مباشرة.

وحاولت قوات الاحتلال الاستمرار بالتقدّم نحو منطقة أبو مكنّى في دير سريان، فتعرضت للاستهداف مجدّداً بصواريخ المقاومة، ما أدى إلى تدمير 5 دبّابات “ميركافا” إضافية، وشوهد جنود العدو يفرّون من منطقة الاشتباك.

وعقب ذلك، استقدم الاحتلال عدداً من المروحيات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، لكن المجاهدين استهدفوا منطقة الإخلاء بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.

رسالة من مراسلنا في الجنوب علي شعيب