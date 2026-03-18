ضربات نوعية للمقاومة الإسلامية.. قواعد العدو في الجولان وشمال الكيان تحت النيران

أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة وعلى امتداد الحدود، باستخدام صليات صاروخية وأسراب من المسيّرات الانقضاضية.

وأفاد الاعلام الحربي بأن مجاهدي المقاومة استهدفوا قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما استهدفوا ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف شركة يوديفات للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.

وفي بيانات متتالية، أشار الاعلام الحربي إلى أنّ المجاهدين استهدفوا قوة لجنود جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة الطيبة بصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مشروع الطيبة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة، ما استدعى تدخل المروحيات لإخلاء الإصابات، إلى جانب استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

كما تصدى المجاهدون تصدّوا لمحاولة تقدم لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام، واشتبكوا معهم بالأسلحة المناسبة.

وقصف مجاهدو المقاومة قصفوا موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وعند الحدود مع فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدودية بصلية صاروخية، وتجمعًا آخر في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدودية بصلية صاروخية، وكذلك تجمعًا في تلة الخزان في العديسة الحدودية بصلية صاروخية.

كما استهدف المجاهدون تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في تلة العويضة في بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة، كما استهدفوا التجمع ذاته بصلية صاروخية إضافية وبقذائف المدفعية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية إسقاط محلّقة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي فوق بلدة المروانية جنوب لبنان باستخدام الأسلحة المناسبة.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية إلى مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، استهدفها المجاهدون عند الساعة 20:30 من يوم الأربعاء 18/03/2026 بصلية صاروخية.

كما استهدفت المقاومة تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وتجمعًا آخر في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

المصدر: الاعلام الحربي