إعلام العدو: رشقات صاروخية من لبنان وصفارات إنذار تمتد إلى الجليل والجولان وعسقلان وأسدود

أفادت وسائل إعلام العدو بأن صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى نحو 300 كيلومتر، ممتدًا حتى شمال قطاع غزة.

وذكرت أنّ رشقة صاروخية ثقيلة استهدفت كريات شمونة، تزامنًا مع إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إصبع الجليل والجولان.

وأضافت أنّ صفارات الإنذار دُوّت أيضًا في منطقتي عسقلان وأسدود، نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان، وفق ما نقلته وسائل إعلام العدو.

وأشارت إلى تسجيل سقوط صواريخ في كريات شمونة، فيما سُمعت أصوات انفجارات في محيط بحيرة طبريا.

المصدر: موقع المنار