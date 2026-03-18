الأربعاء   
   18 03 2026   
   28 رمضان 1447   
   بيروت 21:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إعلام العدو: رشقات صاروخية من لبنان وصفارات إنذار تمتد إلى الجليل والجولان وعسقلان وأسدود

      أفادت وسائل إعلام العدو بأن صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى نحو 300 كيلومتر، ممتدًا حتى شمال قطاع غزة.

      وذكرت أنّ رشقة صاروخية ثقيلة استهدفت كريات شمونة، تزامنًا مع إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إصبع الجليل والجولان.

      وأضافت أنّ صفارات الإنذار دُوّت أيضًا في منطقتي عسقلان وأسدود، نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان، وفق ما نقلته وسائل إعلام العدو.

      وأشارت إلى تسجيل سقوط صواريخ في كريات شمونة، فيما سُمعت أصوات انفجارات في محيط بحيرة طبريا.

      المصدر: موقع المنار

      هيئة الاعلام في حزب الله تنعى شهيد “الإعلام المقاوم” الحاج محمد شري

      بالفيديو | رسالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية

      النائب السابق اميل لحود: من يراهن على عدو خارجي لإنقاذه من فريق داخلي سيكون أول من سيدفع الثمن