النائب السابق اميل لحود: من يراهن على عدو خارجي لإنقاذه من فريق داخلي سيكون أول من سيدفع الثمن

توجّه النائب السابق اميل لحود “بالتعزية الى أهالي جميع الشهداء الذين قارب عددهم الألف، وهم سقطوا ضحيّة آلة الإجرام التي يقودها مجرم العصر بنيامين نتنياهو”.

وقال لحود، في بيان: “لم توفّر آلة القتل هذه رجال إسعاف ولا عسكريّين، ولا حتى إعلاميّين، وآخرهم الصديق الشهيد محمد شري وزوجته، وهو كان صاحب رأي وموقف، وعلى الرغم من ذلك استهدفه العدوّ”.

وأشار لحود الى أنّه “تبيّن أنّ هناك من يفوق نتيناهو إجراماً، وهو الذكاء الاصطناعي الذي، للأسف، يشيد به البعض في الداخل اللبناني بسبب دقّته في القتل، ولو أنّه يحصد الأطفال والنساء والشيوخ ويدمّر المنازل والأحلام والذكريات”.

وأضاف لحود: “ربما تكون الوسائل كثيرة، لكنّ الإجرام واحد، وله عنوانٌ معروف هو تل أبيب، ما يجعلنا نتمسّك بما سبق أن قلناه مراراً، وهو أنّ الوحدة الوطنيّة هي السلاح الأقوى في مواجهة هذا العدو الذي لن يميّز بين طائفةٍ وأخرى، أو بين منطقةٍ وأخرى، بل هو يعادي جميع اللبنانيّين من دون استثناء، وله مطامع في لبنان كلّه، ومن يراهن على عدوٍّ خارجيّ لإنقاذه من فريقٍ داخليّ سيكون أوّل من سيدفع الثمن”.

