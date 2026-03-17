اجتماع تنسيقي بين الديمقراطي والاشتراكي والقومي لمتابعة ملف النازحين

عُقد اجتماعٌ تنسيقي مركزي بين الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، بمشاركة مسؤولين من الأحزاب الثلاثة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدّمها ملف أهلنا النازحين من المناطق اللبنانية التي شهدت اعتداءات إسرائيلية وتطوّرات أمنية في الفترة الأخيرة.

شارك في الاجتماع عن “الديمقراطي” عضو المجلس السياسي لواء جابر، إلى جانب رؤساء دوائر الجرد والغرب والشويفات وعاليه ومسؤولي ملف النازحين في هذه الدوائر، كما حضر عن “القومي” منفذ عام منفذية الغرب وائل ملاعب وأعضاء هيئة المنفذية، وعن “التقدمي” مفوض الداخلية يوسف دعيبس ووكلاء داخلية الشويفات والجرد والغرب وعاليه.

وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع أهلنا النازحين من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة، إضافة إلى متابعة أوضاع مراكز الإيواء بشكل يومي، والاطلاع على الحاجات الأساسية للعائلات النازحة والعمل على تلبيتها بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية.

كما شدّد المجتمعون على أهمية حفظ كرامة اهلنا النازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بما يليق بظروفهم الإنسانية، والعمل على إدارة ملف الإيواء والمساعدات بطريقة منظّمة ومسؤولة تراعي كرامة العائلات وتخفف من معاناتها.

وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف الجهات الحزبية والاجتماعية المعنية، بما يُسهم في تنظيم الجهود الإنسانية وتخفيف الأعباء عن الأهالي، إلى جانب الحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق وتعزيز أجواء التضامن والتكافل في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد المشاركون أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأحزاب الثلاثة، لمتابعة مختلف الملفات الوطنية والإنسانية .