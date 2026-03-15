التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيي يوم القدس العالمي تحت شعار «صبر وثبات وانتصار»

في سياق التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل اشتداد المواجهة بين محور المقاومة من جهة والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من جهة أخرى، أحيا التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة مناسبة يوم القدس العالمي من خلال لقاء واسع عُقد عبر الفضاء الإلكتروني، بمشاركة عدد كبير من منسقي وأعضاء التجمع من دول عربية وغربية، إضافة إلى مشاركين من قارات آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وافتُتح اللقاء بكلمة الأمين العام للتجمع العالمي الدكتور يحيى غدار، الذي شدّد على أهمية ترسيخ ثقافة الصبر والثبات في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن معركة الوعي والموقف لا تقل شأناً عن معركة الميدان.

وقد عُقد اللقاء تحت عنوان «صبر وثبات وانتصار»، حيث توالت الكلمات المشاركة معبّرة عن قراءة سياسية للمرحلة الراهنة وما تحمله من صراعات وتبدلات في موازين القوى.

