بلدية شبعا تطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في البلدة وتحذّر من تداعيات أي انسحاب

وجّهت بلدية شبعا بيانًا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش اللبناني، أكدت فيه أن أهالي البلدة، وإيمانًا منهم بدور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، يتوجهون بهذا النداء الصادق، مشددين على تمسّكهم الكامل بشرعية الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني.

وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني كان وما زال صمّام الأمان والضمانة الحقيقية لأهالي البلدة، وهو الحاضر بين أهله وناسه في مختلف الظروف والتحديات، مؤكدين أنهم يعتبرونه الحامي والضامن لأمن منطقتهم واستقرارها.

وفي ظل ما يتم تداوله عن احتمال انسحاب الجيش اللبناني من بلدة شبعا، عبّر الأهالي عن قلقهم الشديد إزاء هذا الأمر، مؤكدين رفضهم لأي خطوة من هذا النوع، لما يشكله وجود الجيش من عنصر طمأنينة أساسي لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان.

كما أكد البيان أن أهالي البلدة لم يُطلب منهم إخلاء شبعا، وأنهم متمسكون بالبقاء في أرضهم إلى جانب جيشهم، متسائلين بقلق ومسؤولية عن الأسباب التي قد تدفع إلى إخلاء الجيش أو انسحابه من المنطقة في هذا التوقيت الحساس.

وطالبت بلدية شبعا بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في البلدة بين أهله الذين يثقون به ويتمسكون بدوره الوطني الجامع، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الأهالي ويعزز حضور الدولة اللبنانية في هذه المنطقة.

وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله لبنان وجيشه، وأن يبقى الأمن والاستقرار قائمين في ربوع الوطن.

المصدر: موقع المنار