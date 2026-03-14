الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال: دعم المقاومة واجب ووحدة الموقف في مواجهة العدوان

أقامت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المنضوية ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية حفل إفطار رمضاني في مجمع الشهيد ياسر عرفات داخل مخيم البداوي شمال لبنان، بحضور فعاليات علمائية فلسطينية ولبنانية، ومسؤولي الفصائل الفلسطينية، والقوى الوطنية اللبنانية.

وتخلّل الإفطار كلمات أكدت وحدة الموقف في مواجهة العدوان، حيث ألقى مفتي المخيمات الشيخ عبد الناصر حدارة كلمة شدد فيها على أن ما يجري من حرب وعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي على إيران ولبنان وفلسطين لا يقتصر على ساحة واحدة، بل يندرج في إطار مواجهة أوسع مع الأمة الإسلامية، كما أعلن قادة العدو في تصريحاتهم.

وأكد حدارة أن محور المقاومة سينتصر حتمًا، داعيًا أبناء الأمة إلى الوحدة ودعم خيار المقاومة، معتبرًا أن من واجب الوقوف إلى جانب حزب الله ومساندة المقاومة باعتبار ذلك واجبًا شرعيًا.

من جهته، حيّا قائد الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال بسام الأشقر تضحيات الشهداء، مؤكدًا أن دماءهم ترسم معالم طريق العودة إلى فلسطين، وتبقي قضية التحرير حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني.

