    لبنان

    رئيس الجمهورية عرض مع صدي الإجراءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمواد النفطية في الأسواق

      اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الطاقة جو صدي على التطورات المتعلقة بعمل الوزارة في ظل الأزمة الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمواد النفطية في الأسواق، ومتابعة حركة الأسعار. كما تناول البحث الخطوات التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية التزويد وتلبية الحاجات الأساسية خلال هذه المرحلة.

      وأكد الرئيس عون خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل لضمان استقرار القطاع وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

