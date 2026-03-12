في اطار عمليات العصف المأكول …المقاومة الإسلامية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني وتنفذ عمليات نوعية

نفذت المقاومة الاسلامية في اطار عمليات العصف المأكول التي اعلنت عن اطلاقها عدداً من العمليات التي استهدفت ثكنات ومراكز عسكرية تابعة للاحتلال في الداخل المحتل، كما تصدت لمحاولات توغل الى الاراضي اللبنانية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الخميس 12/03/2026، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الخميس 12/03/2026، للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الخميس 12/03/2026، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين) بصلية من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الخميس 12/03/2026، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:15 أمس الأربعاء 11/03/2026، قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، تجمّعًا لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:10 الخميس 12/03/2026، مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

المصدر: الاعلام الحربي