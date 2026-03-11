المقاومة الإسلامية تطلق عمليات «العصف المأكول» ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية إطلاق عمليات «العصف المأكول» ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصديها للعدوان الإسرائيلي على لبنان عبر قصف قواعد الاحتلال وتجمعاته عند الحدود وفي الداخل المحتل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

واقتبست المقاومة اسم العملية من الآية القرآنية الشريفة.

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ .. ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ .. صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ووصلت صواريخ المقاومة إلى القدس المحتلة وتل أبيب.

وتأتي هذه المعركة بالتزامن مع الرد الإيراني على العدوان الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، حيث تقوم القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية بإمطار الكيان الإسرائيلي بالصواريخ.

المصدر: الاعلام الحربي