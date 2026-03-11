الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 15:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    كركي: حلول لمعالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين العائدة لمكاتب الضمان المقفلة قسراً

      أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه بسبب التطورات الأمنية الأخيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان والتي أدت إلى إقفال قسري لعدد من مكاتب الصندوق في بعض المناطق، يستكمل المدير العام للصندوق محمد كركي اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة لمعالجة معاملات المضمونين وأصحاب العمل الذين يتعذر عليهم إنجازها في مكاتب التبعية، سواء بسبب نزوحهم عن مدنهم وقراهم أم بسبب الإقفال القسري للمكاتب.
      وأصدر كركي، بتاريخ 11/3/2026، المذكرة الإعلامية رقم 827، طلب بموجبها إلى جميع رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية المستمرة بالعمل معالجة معاملات أصحاب العمل والمضمونين في المكاتب المقفلة حصراً في مناطق: طريق المطار، الغبيري، صور، النبطية، الغازية، بنت جبيل، تبنين، مرجعيون، وبعلبك، وتشمل:

      • معالجة معاملات الاستخدام والترك للأجراء والسائقين العموميين.
      • معالجة طلبات توقّف المركبات العمومية للسائقين العموميين باستثناء الباصات والشاحنات.
      • معالجة جداول الاشتراكات والتعويضات العائلية.
      • قبض اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصة.
      • معالجة معاملات الضمان الصحي ودفعها للمضمونين.
        وأكد أنّ العمل بهذه المذكرة سيستمر لحين انتهاء الظروف الاستثنائية، مع التأكيد أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى عدم انقطاع التقديمات الاجتماعية عن المضمونين وأصحاب العمل، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإعادة فتح المكاتب المقفلة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      كركي: الادّعاء على شركة وهميّة و3 أجراء وهميّين

      كركي: الادّعاء على شركة وهميّة و3 أجراء وهميّين

      تعديل البدل المقطوع في الضمان الاجتماعي ورفعه إلى 19 مليون ليرة سنوياً

      تعديل البدل المقطوع في الضمان الاجتماعي ورفعه إلى 19 مليون ليرة سنوياً

      كركي زف بشرى للمضمونين وأصحاب العمل: إدارة الصندوق تنجز مكننة براءة الذمة وتغطية المستلزمات الطبية

      كركي زف بشرى للمضمونين وأصحاب العمل: إدارة الصندوق تنجز مكننة براءة الذمة وتغطية المستلزمات الطبية