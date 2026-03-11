الحرس الثوري ينفذ الموجة التاسعة والثلاثون من عملية “وعد الصادق 4”

نفذت قوات الحرس الثوري الايراني الموجة التاسعة والثلاثون من عملية “وعد الصادق” باسم شهداء القوة، وخصوصًا الفريق الشهيد أمير موسوي، قائد ستاد القوات المسلحة، ضد أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك تحت شعار “يا أمير المؤمنين عليه السلام”.

وفي هذه الموجة، تم تدمير قواعد الجيش الأمريكي في منطقة الخليج بواسطة أنظمة قادر متعددة الرؤوس، خرمشهر متعددة الرؤوس، وعماد.

وثمن بيان الحرس “الهجمات البطولية والشجاعة لقوات المقاومة التي تمثل استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الواسعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف أن “هذه الهجمات أثارت الرعب في الأراضي المحتلة وأجبرت الصهاينة المجرمين على حياة تحت الإنذار المستمر”.

المصدر: موقع المنار