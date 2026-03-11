الأربعاء   
    لبنان

    وزير الصحة تفقد عددا من مراكز الاستضافة في بيروت

      قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بجولة على عدد من مراكز الاستضافة في بيروت، واطلع على أوضاع النازحين ومسار الخدمات الصحية المقدمة لهم.

      وعند الساعة 11:00 من قبل الظهراليوم الاربعاء زار مجمع دولة الرئيس نبيه بري الفني – بئر حسن، الذي تم ربطه بمركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية الاجتماعية “بنت الهدى – صبرا” للرعاية الصحية الأولية.

      كما زار عند1:00 بعد الظهراليوم مدرسة الليسيه عبد القادر الجديدة – الحمرا، المربوطة بمركز بنين الطبي للرعاية الصحية الأولية.

      جولة لرئيس الصحة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة في المطبخ المخصص للنازحين للإطلاع على حاجاتهم وأحوالهم

      ومن المقرر بحسب البرنامج المقرر ان يزور عند الساعة 2:15 من بعد الظهر مركز فرح العطاء – الكرنتينا، المربوط بمركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى الكرنتينا الحكومي الجامعي.

      المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام

      المفتي قبلان في رسالة الى “القيادات الرسمية والقوى الوطنية”: كلما كان لبنان ممسوكاً بالتضامن والصمود كلما تمكّن من حجز كرسي على طاولة القوة الإقليمية لتأمين تسوية سيادية قوية

      العدوان “الإسرائيلي” مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت

      المقاومة الإسلامية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني وتنفذ عمليات نوعية

