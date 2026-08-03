لقاءات رئاسية في بعبدا تناولت ملفات أمنية وصحية وإدارية ونيابية

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت ملفات وزارية ونيابية وأمنية وإدارية.

فقد عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد، فيما بحث مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين الواقع الصحي وسير عمل الوزارة في مختلف وحداتها، في ضوء الأولويات المحددة.

كما استقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث جرى البحث في شؤون إدارية وتنظيمية تتصل بعمل الوزارة، والتقى وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الذي أطلعه على ما أنجزته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المرتبطة باختصاصها.

نيابيًا، استقبل رئيس الجمهورية النائب آلان عون، وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الداخلية.

وفي الشق الأمني، اطّلع الرئيس عون من قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، العميد الركن فادي كفوري، على الأوضاع والإجراءات المتخذة في المطار.

المصدر: موقع المنار