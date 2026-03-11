العدوان “الإسرائيلي” مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت

استهدف طيران الاحتلال “الإسرائيلي” شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد جديد للعدوان.

وشوهدت النيران تتصاعد من الشقة المستهدفة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ إلى المكان.



ويُعدّ هذا الاستهداف الثاني لمناطق تقع في قلب بيروت الإدارية، بعدما كان الطيران “الإسرائيلي” قد استهدف قبل أيام فندقًا في منطقة الروشة.

ووجّه جيش الاحتلال تهديدات لسكان الضاحية الجنوبية، ولا سيما في حارة حريك وبرج البراجنة، لإجبارهم على إخلاء المنطقة.



مشهد مصور للضّاحية الجنوبيّة لبيروت بعد انذار العدو وتهديده بقصفها

وفي سياق متصل، تجدّدت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث شن الطيران الحربي غارة عنيفة على منطقة الليلكي.

جنوبًا، شنّ الطيران الحربي “الإسرائيلي” غارة عنيفة على بلدة أنصارية، أعقبها تنفيذ غارة ثانية على البلدة نفسها، وشنّ العدو أيضًا غارة على بلدة البابلية.

كذلك، استهدف الطيران منزلًا في بلدة الشهابية، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، وطالت الغارات قرى في قضاء النبطية خلال الليل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء في بلدة الشرقية.

واستهدفت غارات أخرى بلدات الطيري وبنت جبيل وزبقين، فيما استهدفت طائرة مسيّرة مبنى على طريق النبطية الفوقا. وسُجّل تحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية فوق مدينة صور.

وفي النبطية، استشهد شخص جراء غارة استهدفته في المدينة، فيما نُفذت غارة على خراج السريرة.

وفي البقاع، افاد مراسلنا عن استهداف غارة محيط بلدة حربتا وأوتوستراد رياق-بعلبك طالت سهل تمنين ، وأسفرت عن سقوط عشرة شهداء وخمسة جرحى جميعهم من التابعية السورية مستهدفة معملا لاحجار البناء في بلدة تمنين التحتا،



كما وافاد مراسلنا عن شن الطيران الحربي أيضًا غارة على مبنى عند أطراف بلدة علي النهري، وغارة على بلدة شعت.

وفي البقاع الغربي، نفذ العدو غارة على بلدة زلايا.

وحتى مساء أمس، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 570 و1444 جريحًا.

وفي اعلان لوزارة الصحة اللبنانية حول الاحصائية الجديدة للشهداء والجرحى نتيحة العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان افادة الوزارة في بيانها عن إصابة 4 مواطنين بجروح في الغارة التي استهدفت شقة في منطقة عائشة بكار ببيروت، فضلا عن 5 جرحى في الغارة الاسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع شرقي البلاد، و ارتقاء 7 شهداء و 11 جريحاً في الغارات على بلدة الشهابية جنوبي لبنان.

المصدر: موقع المنار