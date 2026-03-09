صواريخ حزب الله تصل إلى محيط بيت شيمش في منطقة القدس المحتلة وتصيب موقعًا حساسًا

وصلت رشقة صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان إلى محيط مدينة بيت شيمش في منطقة القدس، حيث أصاب أحد الصواريخ موقعًا وُصف بأنه “حساس” في المنطقة، فيما سقط صاروخ آخر في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب معطيات أولية، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وتمنع الرقابة العسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي نشر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الموقع الذي أُصيب قرب بيت شيمش أو حجم الأضرار التي قد تكون لحقت به.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان هي صواريخ دقيقة، فيما لم تتوفر حتى الآن معطيات مستقلة تؤكد طبيعتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، إنه “في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت في عدة مناطق داخل البلاد، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق التي عبرت من لبنان”.

وأضاف البيان أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال “اعترض عددًا من الصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة”، مشيرًا إلى أنه “تم تلقي بلاغ عن سقوط في وسط البلاد”.

وأشار الجيش إلى أن “قوات الإنقاذ والإغاثة تعمل في المواقع التي وردت منها بلاغات عن سقوط صواريخ”، مضيفًا أن “ملابسات الحادث قيد التحقيق”، وداعيًا الجمهور إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

ويُذكر أن الموقع الذي جرى الحديث عن إصابته يقع في محيط محطة الأقمار الصناعية في وادي هَعِلا (SES Satellite Station Ha’Ela Valley)، الواقعة جنوب بلدة بيت شيمش، وهي محطة يُرجَّح استخدامها لإرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية، بما يشمل هوائيات تجارية إضافة إلى جهات حكومية وعسكرية واستخباراتية.

المصدر: عرب 48