لبنان

“لجنة الأسير سكاف”: اعتقال العدو للحام اعتداء على الجسم الإعلامي العالمي

قالت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين إن “اعتقال جيش الاحتلال الصهيوني لمدير مكتب قناة الميادين في ‏فلسطين‎ ‎الإعلامي الوطني ناصر اللحام، هو اعتداء على الجسم الاعلامي العالمي، لأن الاعلام هو ناقل للصورة”، وتابعت “من هذا المنطلق يعمد العدو الصهيوني الى اخفاء حقيقة ما يحصل في فلسطين من انتهاكات يومية واعتداءات توثقها الصحافة لتنقلها للعالم الخارجي”.

وأكدت اللجنة على “ضرورة دعم وسائل الاعلام المحلية والعالمية لحرية الأستاذ ناصر اللحام الذي يشكل اعتقاله وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الانسانية الدولية الذين يتغاضون عن الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني في أوطاننا”، ودعت “كل الأحزاب والقوى الوطنية الى رفع الصوت والمطالبة بتحرير اللحام وكل الأسرى والمعتقلين في سجون العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام