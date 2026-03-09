المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي

ندد المؤتمر الشعبي اللبناني بشدة بالحملات الممنهجة على قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ووصفها بالمشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الاهلي ووحدة لبنان.

وأكد بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر أن “المؤسسة العسكرية هي حامية وحدة لبنان والسلم الاهلي، في كل الظروف وبخاصة في ظل الأخطار الحالية الناجمة عن العدوان الصهيوني الوحشي على لبنان وما نتج عنه من تهجير الاف اللبنانيين من مناطقهم”.

وأوضح أن “المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة الالتفاف حول الجيش اللبناني والتعاون معه لتجاوز الأخطار القائمة التي تهدد السلم الاهلي ووحدة لبنان، والتصدي لكل انواع الفتن، ووقف كل استهداف له على خلفيات سياسية لا تخدم مصلحة لبنان العليا ولا أمنه الوطني”. كما رأى أن “التصويب على قائد الجيش في خلال تصاعد العدوان الصهيوني هو جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، لأن في ذلك تبرير للعدوان الصهيوني، وتشريع للأبواب أمام كل رياح الفتن والتقسيم والاقتتال الداخلي”، مشيراً إلى أن “وعي الشعب اللبناني والدروس التي استخلصها منذ الحرب اللبنانية، كفيل باسقاط أهداف أصوات النشاز المتحاملين على قائد الجيش، المتماهين مع أوامر خارجية تضمر كل شر للبنان”.

المصدر: موقع المنار