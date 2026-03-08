القسام تبارك الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الاسلامية

بارك المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال التصدي للقوات الصهيونية المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهدافٍ نوعيةٍ في عمق الكيان، ونشدّ على أيدي المقاومين؛ وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظةً واحدةً.

وقال أبو عبيدة “نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه”. وأضاف “نستذكر في هذا المقام سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قراراً أخلاقياً وجريئاً بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحَه مع عددٍ كبيرٍ من إخوانه على طريق القدس”.

ودعا “شعوب أمتنا للتكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه مخططات العدو الصهيوني، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يعد يُخفِي أطماعَه بإقامة ما يسميه “إسرائيل الكبرى””.

المصدر: موقع المنار