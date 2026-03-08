الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الـ28 ويؤكد تصاعد حجم وعمق الهجمات على العدو الإسرائيلي

أعلن حرس الثورة الإسلامية، عصر اليوم الأحد، إطلاق الموجة الثامنة والعشرين من عملية «الوعد الصادق 4»، مؤكدًا أن حجم وعمق هجمات القوات المسلحة الإيرانية على العدو الإسرائيلي سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، في بيان، إنه تم خلال الموجة الـ28 من العملية استخدام صواريخ الجيل الجديد متعددة الرؤوس الحربية، وتشمل صواريخ «قدر» و«عماد» التي تحمل رؤوسًا حربية يتراوح وزنها بين 700 كيلوغرام وطن واحد، إضافة إلى صاروخ «خيبر شكن».

وأوضح البيان أن صاروخ «خيبر شكن» يمتلك مدى يبلغ 1450 كيلومترًا، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، مشيرًا إلى أنه سجل أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.

وأضاف البيان أنه مع ضعف أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو الأميركي – الإسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بسهولة أكبر.

وأشار إلى أنه تم استهداف البنى التحتية لقاعدة الأزرق الجوية، باعتبارها أكبر وأنشط القواعد الهجومية للمقاتلات الأميركية المعادية، لافتًا إلى أن استهداف هذه القاعدة تم على دفعات.

كما أفاد البيان بأن الأهداف العسكرية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي المحتلة تعرّضت للقصف بصواريخ «خيبر» ذات الرؤوس الحربية الثقيلة.

وتابع البيان أن حجم وعمق هجمات القوات المسلحة الإيرانية على العدو سيزداد في الساعات والأيام المقبلة، في ظل ما وصفه بازدياد توحش الجيشين الأميركي والصهيوني المعاديين، مؤكدًا أنه سيتم إطلاع الشعب الإيراني على نتائج هذه العمليات.

المصدر: قناة العالم