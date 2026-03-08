لبنان | مع دخول العدوان يومه السابع .. عدد من الشهداء والجرحى في غارات اسرائيلية استهدفت بيروت ومناطق جنوبية عدّة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق جنوبية عدة، ليل السبت- الأحد، تصعيدا في اعتداءات العدو الاسرائيلي، تمثل في غارات جوية عنيفة طالت قلب العاصمة لأول مرة منذ بدء العدوان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن عدد من الشهداء في غارات على مناطق جنوبيّة عدّة، ما اسفر عن سقوط 24 شهيداً على الاقل وعشرات المصابين، ما يرفع حصيلة العدوان التي سجّلت حتى عصر السبت 294 شهيداً و1023 جريحاً، وفق احصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

في تطور بالغ الخطورة، نقلت الضربات الإسرائيلية مسرحها إلى وسط العاصمة بيروت، حيث استهدفت غارة صاروخية موجهة فجر الأحد غرفة في فندق “رامادا” بمنطقة الروشة، دون إنذار مسبق.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في حصيلة أولية عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين على الأقل، فيما لا تزال أعمال الإسعاف وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض مستمرة.

وقد فرضت القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الاستهداف، بينما تداول ناشطون مشاهد تظهر حجم الدمار في الشقة المستهدفة. وأعلن جيش العدو الإسرائيلي مسؤوليته أنّ الغارة استهدفت “قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لوحدة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني”.

هذا الهجوم على قلب بيروت تزامن مع تجديد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً محيط حارة حريك – منطقة الرويس، وسط تحليق مكثف لطائرات العدو في أجواء العاصمة والضاحية.

كما تواصل العدوان على القرى والبلدات الجنوبية، حيث أسفرت غارة على منزل في بلدة قانا عن استشهاد أربعة مواطنين، كما تسببت غارة على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا بسقوط خمسة شهداء، فيما استهدفت غارة ثالثة مقهى في بلدة جبال البطم قضاء صور وأدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.

و صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة كفررمان قضاء النبطية أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين، كما استشهد ستة مواطنين وإصيب خمسة آخرين في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل.

على الصعيد الإنساني، كشف التقرير اليومي الصادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عن استمرار تفاقم أزمة النزوح. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد مراكز الإيواء إلى 514 مركزاً، يستضيفون ما يزيد عن 112,525 نازحاً من 26,163 عائلة.

وسجل التقرير 873 عملاً عدائياً خلال اليوم الماضي، راح ضحيتها 45 شهيداً و117 جريحاً. وتواصل الجهود الإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية، حيث تم توزيع مئات الآلاف من الوجبات الغذائية وعشرات الآلاف من بطونيات الماء ومستلزمات النظافة الشخصية على النازحين.

يأتي هذا التصعيد الواسع في اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وارتفاع تكلفتها البشرية والإنسانية بشكل كارثي.

المصدر: موقع المنار + وكالة يونيوز