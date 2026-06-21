قاليباف: لا نعير التهديدات الأمريكية أي أهمية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، ان ايران لا تعير التهديدات الأمريكية اي اهمية ولو كانت مجدية لما وصلوا إلى حالة العجز التر هم عليها الآن.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، في تدوينة له على منصة اكس: لا نعير التهديدات الأمريكية اي اهمية، الا يفكرون انه لو كانت تهديداتهم مجدية لما وصلوا إلى حالة العجز التي هم عليها الآن؟.

وأضاف: عليهم ان يتوخوا الحذر من تصريحاتهم، فقواتنا المسلحة مستعدة للرد بطريقة مختلفة، مهما قالو فنحن من ينفذ على ارض الواقع.

هذا وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات ضد ايران وضد الوفد الايراني المفاوض في وقت سابق من اليوم.

المصدر: قناة العالم