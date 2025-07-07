كيان العدو

نتنياهو في واشنطن… وترامب يتوقع إبرام الصفقة هذا الأسبوع





وصل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على أن يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

ومساء أمس، بدأت مفاوضات غير مباشرة بين «إسرائيل» وحركة «حماس» في الدوحة، والتي تدور حول «آليات التنفيذ» للاتفاق المحتمل وتبادل الأسرى، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر إنّ المقترح الجديد «يتضمن هدنة لستين يوماً، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج «إسرائيل» عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين».

وكشف أنّ التغييرات التي تطالب بها «حماس» تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوماً، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية.

وكان نتنياهو قد أكد إرسال فريق التفاوض الإسرائيلي «مع تعليمات واضحة… إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها».

واعتبر أن «التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة».

من جهته، رأى ترامب، أمس، أن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق، قائلاً، للصحافيين،: «لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الأسرى، ولكن في ما يتعلق بالأسرى المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع».

المصدر: مواقع