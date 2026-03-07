سلسلة عمليات للمقاومة الإسلامية ضد مواقع وقواعد إسرائيلية ردًا على العدوان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية اليوم السبت استهدفت مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي، وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي

وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر اليوم تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصلية صاروخيّة.

في إطار تصدّيها لإنزال العدوّ في منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من فجر اليوم منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت، بصلياتٍ صاروخيّة.

وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:45 من صباح اليوم موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:00 اليوم السبت مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال شرق صفد بصلية صاروخية.

وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:45 من صباح اليوم قاعدة تيفن شرق مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية.

المصدر: الإعلام الحربي