لبنان | مواجهات عنيفة في البقاع .. المقاومة الإسلامية تتصدى للانزال الاسرائيلي وتستهدف منطقة الإخلاء بصليات صاروخية

شهدت منطقة البقاع شرق لبنان، ليل الجمعة السبت، تصعيداً عسكرياً كبيراً، بعد محاولة إنزال فاشلة نفذتها قوّة من العدو الاسرائيلي بغطاء جوّي، قادمة من الحدود السورية باتجاه السلسلة الشرقية ، وفق ما أعلنت “المقاومة الإسلامية” في لبنان.

وأفاد بيان للمقاومة، بأنّ مجاهديها رصدوا عند الساعة 22:30 من مساء الجمعة 06 آذار/مارس 2026، تسلل أربع مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث قامت بإنزال قوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا والخريبة ومعربون.

وتقدمت قوة المشاة المعادية باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى مقبرة البلدة حوالي الساعة 23:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق البيان ذاته.

وأوضح البيان أن الاشتباك تطور بعد انكشاف القوة المعادية، مما دفع العدو إلى تنفيذ “أحزمة نارية مكثفة” شملت قرابة الأربعين غارة جوية، مستخدماً الطيران الحربي والمروحي لتأمين انسحاب قواته من منطقة الاشتباك.

رداً على ذلك، نفذ سلاح المدفعية التابع للمقاومة قصفاً مركزاً بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوة المعادية، فيما شارك أهالي القرى المجاورة في عمليات الإسناد الناري، بحسب بلان المقاومة الاسلامية.

وفي تطور لاحق، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من فجر اليوم السبت 07 آذار/مارس 2026، منطقة الإخلاء التي استخدمها العدو في جرود بلدة النبي شيت، بصليات صاروخية، وفق بيان ثانٍ صادر عنها.

وأثناء محاولات الانزال، تصدت الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة، فجر السبت، لعمليات تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء منطقة البقاع، حيث شنّ الطيران الحربي، غارات عنيفة على مناطق سرعين والشعرة والنبي شيت، في محاولة لسحب القوّة المتسللة.





وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القوات الإسرائيلية حاولت الانسحاب بعد أن كشفت قوات المقاومة عن النشاط العسكري شرق لبنان، لتنكفئ في النهاية الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية عن المنطقة بعد فشل محاولة الإنزال الجوي.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيانعن ارتقاء 12 شهيدًا واصابة 33 شخصاً في الغارات “الإسرائيلية” على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان، لتعلن مجدداً في بيان اخر عن حصيلة متجددة صباح اليوم من خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بأن “غارات العدو الإسرائيلي المتجددة على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين بجروح”.





مشاهد الدمار في بلدة النبي شيت البقاعية، بعد حادثة محاولة الإنزال ليل أمس



المصدر: موقع المنار