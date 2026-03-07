ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 06/03/2026

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 06/03/2026، 20 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026 استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026 استهداف ثكنة يوآف في الجولان السوري المُحتلّ، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 01:40 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفها وإجبارها على التراجع.

5- الساعة 01:45 استهداف موقع المالكية بصلية صاروخية.

6- الساعة 02:10 شن هجوم بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، وبوابة كفركلا والموقع المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.

7- الساعة 02:10 شن هجوم بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمّعات جيش العدوّ الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

8- الساعة 08:45 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة المالكيّة بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 10:00 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة.

11- الساعة 11:20 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 13:00 شن هجوم جوّي على موقع الحمامص المستحدث جنوبي مدينة الخيام بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

13- الساعة 13:00 شن هجوم جوّي على موقع جل الدير بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

14- الساعة 14:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

16- الساعة 15:00 استهداف قوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 15:00 شن هجوم جوّي على قاعدة عميعاد جنوب مدينة صفد المحتلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- الساعة 15:00 شن هجوم جوّي على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

19- الساعة 15:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة، استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 18:00 استهداف دشمة يتحصّن فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصاروخ موجّه، وتحقيق إصابة مباشرة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: موقع المنار