حرس الثورة الإسلامية: تدمير رادارات ثاد الأمريكية المتمركزة في الإمارات والأردن

أعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران ان “صواريخ الدفعة الـ 22 من عملية “وعد صادق 4” أصابت أهدافها بنجاح، تم إطلاق صواريخ “خيبر” و”خرمشهر 4″ و”فتاح” انتقاماً من قتلة أطفال إيران في مدرسة ميناب”.

واضاف:”الدفعة الـ 22 من عملية “وعد صادق 4” شملت أهدافاً متعددة للعدو الإسرائيلي والأميركي من تل أبيب إلى الخليج، وتم استخدام صواريخ “خرمشهر 4” برأس حربي يزن 2 طن وبسرعة عالية تفوق “14 ماخ”.

ولفت الحرس الى ان “الصواريخ الإيرانية من الجيل الجديد أصابت تل أبيب ومطار بن غوريون ومراكز عسكرية في حيفا”.

العلاقات العامة للحرس اعلنت انها” دمّرت رادارات ثاد وعين الصحراء في المنطقة، وقد تم تدمير رادارات ثاد الأمريكية المتمركزة في الإمارات والأردن، وكذلك الرادار الأمريكي فوق الأفق FPS132 (عين الصحراء) المتمركز في قطر، وذلك بواسطة وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري.

المصدر: مواقع