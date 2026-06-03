حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مواقع وقوات أميركية رداً على هجمات قرب مضيق هرمز وجزيرة قشم

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن القوات الأميركية استهدفت في وقت متأخر من ليل أمس ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات.

وأوضح الحرس في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرد الإيراني تمثل باستهداف سفينة “بانايا”، التي وصفها بأنها تابعة للولايات المتحدة و”إسرائيل”، بواسطة صواريخ بحرية أطلقتها قوات الحرس الثوري.

وأضاف أن القوات الأميركية نفذت لاحقاً هجوماً جديداً استهدف برج اتصالات تابعاً له في جنوب جزيرة قشم، مشيراً إلى أن الرد شمل هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة جوية ومروحيات أميركية متمركزة في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول الخامس الأميركي.

وأكد البيان أن إيران كانت قد حذرت سابقاً من أن أي اعتداء عليها سيُواجَه برد مختلف وأكثر شدة، معتبراً أن العمليات التي نُفذت جاءت في إطار هذا التوجه.

كما شدد الحرس الثوري على أن أي تهديد لأمن الملاحة في مضيق هرمز ستكون له تداعيات كبيرة، مجدداً تحذيره من استمرار الهجمات التي تستهدف المصالح الإيرانية في المنطقة.

المصدر: يونيوز