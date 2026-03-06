‏الرئيس جوزاف عون استقبل رؤساء الحكومة السابقين:ندين العدوان الاسرائيلي على لبنان ولمزيد من الوحدة الوطنية والتكاتف الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وبعد اللقاء، أدلى رؤساء الحكومة السابقون انه في خضم هذه الأيام العصيبة، وفي هذه اللحظة الوطنية المفصلية التي يمر بها وطننا لبنان، تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس جوزاف عون لكي نؤكد على جملة أمور أساسية وابرزها إدانة واستنكار الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان واللبنانيين منذ إعلان التفاهم على وقف الأعمال العدائية، وعلى وجه الخصوص إدانة ما يحصل الآن من اعتداءات وقصف وقتل وتنكيل وتدمير وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب بالنزوح إلى المناطق شمالي الليطاني، وإنذارات لسكان الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بالنزوح إلى مناطق أخرى، وذلك تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطة لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان.

‏واكدوا على أهمية الحرص على التكاتف الاجتماعي وعلى تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مؤازرة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وقراهم وبلداتهم.

‏واعلنوا تأييدهم الكامل للمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأيضاً للموقف الداعم لموقفهما من قبل الرئيس نبيه بر، كما ونعلن ايضاً تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على جميع الأراضي، كما ندعو إلى تأييد لبناني وطني كبير داعم لهذه الإجراءات.

وعبروا عن تضامنهم الكامل للجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس ورئيس الحكومة لدى المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، معولين على حكمة فخامته في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها في هذا الظرف الصعب، ولجمع الشمل الوطني إزاء الأخطار والمحن الراهنة والداهمة التي تواجه وطننا من أجل تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان.

المصدر: موقع المنار