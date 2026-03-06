الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 10:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان الإجراءات النقدية الاحترازية

      اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها لبنان.

      وأكد سعيد خلال اللقاء جهوزية المصرف المركزي، مشيراً إلى التدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأمين السيولة الكافية بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى ضمان حسن سير أنظمة الدفع والقطاع المصرفي في مختلف المناطق.

      من جهته، شدّد الرئيس عون على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وصون مصالح المواطنين في ظل الظروف الصعبة، منوهاً باليقظة والاستعداد اللذين يبديهما مصرف لبنان في هذه المرحلة.

      كما جرى التأكيد على الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان بصفته الجهة المؤتمنة على تعزيز متانة النظامين النقدي والمالي وصون الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      عون أمام اللجنة الخماسية: قرار حصر السلم والحرب بيد الدولة نهائي.. ونطلب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

      عون أمام اللجنة الخماسية: قرار حصر السلم والحرب بيد الدولة نهائي.. ونطلب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

      جوزاف عون يجتمع بسفراء مجموعة الخماسية في بعبدا

      جوزاف عون يجتمع بسفراء مجموعة الخماسية في بعبدا

      عون: لمنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه

      عون: لمنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه