عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان الإجراءات النقدية الاحترازية

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الإجراءات النقدية والمالية الاحترازية المعتمدة حالياً في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها لبنان.

وأكد سعيد خلال اللقاء جهوزية المصرف المركزي، مشيراً إلى التدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأمين السيولة الكافية بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى ضمان حسن سير أنظمة الدفع والقطاع المصرفي في مختلف المناطق.

من جهته، شدّد الرئيس عون على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وصون مصالح المواطنين في ظل الظروف الصعبة، منوهاً باليقظة والاستعداد اللذين يبديهما مصرف لبنان في هذه المرحلة.

كما جرى التأكيد على الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان بصفته الجهة المؤتمنة على تعزيز متانة النظامين النقدي والمالي وصون الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام