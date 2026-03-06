الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 06:06
    لبنان

    بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6) | المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية

      وجاء في البيان

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏ صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026، قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية. ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      ا

      المقاومة الاسلامية: استهدفنا بصلية صاورخية ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل

      المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية

      المقاومة الاسلامية: قصفنا مواقع وتجمعات إسرائيلية في وادي العصافير وتلة الحمامص وبوابة كفركلا ومركبا ورويسات العلم

