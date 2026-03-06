بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6) | المُقاومة الإسلاميّة: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصليةٍ صاروخية

وجاء في البيان

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏ صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026، قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية. ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

