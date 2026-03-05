لبنان | العدو يصعّد من وتيرة عدوانه في يومه الرابع .. شهداء وجرحى بالغارات التي طالت مناطق عدّة وتسببت بدمار واسع

شنّت قوات العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية عنيفة ومتواصلة على مناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية، في تصعيد هو الأوسع منذ بداية العدوان الحالي الذي دخل يومه الرابع.

وقد امتدت رقعة القصف لتشمل، ولأول مرة، مدينة طرابلس شمالاً، بينما تواصلت الاعتداءات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع، مخلفة سقوط شهداء وجرحى وأضراراً مادية واسعة.

وفي اطر الاعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دمرت غارة مبنى سكنياً بالكامل في منطقة حارة حريك بعد استهدافه بغارتين متتاليتين، ما تسبب أيضاً بأضرار للمباني المجاورة.

كما استهدفت الغارات مبنى سكنيا في حارة حريك ما أدى الى تدميره، وسبق ذلك استهداف لمنطقة الشويفات. وأعلن جيش العدو الإسرائيلي أنّ هذه الضربات جزء من هجوم يستهدف البنية التحتية التابعة لـ”حزب الله” في بيروت.

ولم تتوقف الغارات عند هذا الحد، فقد شملت سلسلة عنيفة من الضربات الجوية والمدفعية، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم، محافظات الجنوب والبقاع.

و نفذ الطيران الحربي المعادي اعتبارا من الساعة الرابعة والثلث فجرا، عدوانا جويا واسعا، حيث شنّ سلسلة غارات جوية مستهدفا بلدة عبا بغارتين، دمرت احداهما منزلا سكنيا لمواطن من آل عميص.



وافاد مراسل المنار عن قبام الاحتلال بشن سلسلة من الغارات استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول وعبّا تول وكفرمان والشهابية وكفرتبنيت ودير سريان ودير كيفا ومرتفعات اقليم التفاح في جنوب لبنان.

كما وسع الاحتلال غاراته بقاعا فاستهدف سيارة على اوتوستراد زحلة بعلبك بحسب ما افاد مراسلنا.

وكانت الغارات الليلية، تسببت بتسوية مبنى من سبعة طوابق بالأرض، كما تعرضت محيط السرايا الحكومية ومناطق أخرى لقصف عنيف. وفي قضاء بنت جبيل، طالت الغارات بلدات عيناثا، عيترون، رشاف، حاروف، دبين، حداثا، شقرا، خربة سلم، وديرسريان. كما تعرضت بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون لغارات عنيفة.

كما استهدف العدوان قضاء صور، حيث اغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة الشهابية قضاء صور. اغارت مسيّرة فجر اليوم، على سيارة على طريق صور – الناقورة بالقرب من بلدة القليلة ، مما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وفي مدينة صور، أدت غارة على مولدات “كهرباء حمتو” إلى اندلاع حريق كبير وإصابة تسعة أشخاص، نقلتهم فرق الإسعاف إلى المستشفيات. وتعرّضت بلدات برعشيت، رشكنانيه، دير عامص، والمنطقة بين بدياس وبرج رحال لغارات متكررة

وفي البقاع، شنت طائرات العدو غارة على جرود بلدة بوداي غرب بعلبك.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أفاد في بيان أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الأربعاء 4 آذار ارتفعت إلى 72 شهيدا و437 جريحا.

يأتي هذا التصعيد الواسع في وقت لا تزال فيه الإنذارات الإسرائيلية تتوالى على سكان بعض المناطق اللبنانية، وسط استمرار عمليات المقاومة ضد قواعد العدو ومواقعع عبى الحدود اللبنانية وشمال فلسطين المحتلة، موقعة اصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار