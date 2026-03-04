السيد الحوثي: العدوان على إيران ظالم وإجرامي وبعض الأنظمة العربية تسخّر إمكاناتها لصالح أمريكا

أكد قائد أنصار الله، عبدالملك الحوثي، خلال المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة، أنّ ما بعد عام 2000م شهد انكشاف ولاء بعض الأنظمة العربية للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وعملها لصالح المشروع الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ تلك الأنظمة أصبحت تعادي بشكل مكشوف كل أحرار الأمة.

وأوضح أنّ بعض الأنظمة العربية تسخّر الإمكانات المادية والإعلامية، إلى جانب مواقفها السياسية وأحيانًا العسكرية والأمنية، وتقدّم مختلف أشكال الدعم للأعداء، معتبرًا أنّ «حركة النفاق» أصبحت مكشوفة أكثر من أي مرحلة مضت.

وأكد السيد الحوثي أن العدوان على إيران بأنه «ظالم غاشم إجرامي وحشي يرتكب أبشع الجرائم»، مؤكدًا أنّ الموقف الإيراني يأتي في إطار الدفاع عن النفس، وأن «الأمريكي جاء من أقصى الأرض إلى منطقتنا للاعتداء على شعوبها، ومن ذلك العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران».

وأشار إلى أنّ «اليهود الصهاينة تجمّعوا من أصقاع كثيرة من الأرض وأتوا إلى منطقتنا بشرّهم وطغيانهم وعدوانهم، وبأهدافهم المعلنة في السيطرة على المنطقة بأكملها وبعدائهم الصريح للإسلام»، مضيفًا أنّ «أهداف الصهيونية العالمية كلها شيطانية»، وأن فضائح جيفري إبستين تكشف القليل من هذه الحقيقة.

واتهم السيد الحوثي الإعلام العربي، في معظمه، بالوقوف في صف الطغاة لتبرير إجرامهم وتمجيد طغيانهم، وممارسة الحرب النفسية ضد شعوب الأمة. وقال إنّه حين ترد إيران على القواعد الأمريكية التي تعتدي على شعبها، تغضب الأنظمة العربية وتصف دفاع الشعب الإيراني المسلم بأنه عدوان عليها.

وأضاف أنّ الدول التي تحتضن القواعد الأمريكية تتصدّى لكل العمليات الإيرانية، وتحاول الدفاع عن تلك القواعد وتأمين الحماية لها، مشيرًا إلى أنّ دولًا عربية تقدّم الدعم المالي لهذه القواعد وتتكفل بنفقاتها.

وتابع أنّ تلك الجهات «تريد أن تسكت البلدان التي تعتدي عليها أمريكا وألا تدافع عن نفسها»، معتبرًا أنّ «حركة النفاق» تظهر متوائمة ومنسجمة ومتعاونة مع «الكافرين الظالمين المعتدين»، ليس فقط ضد الشعب الإيراني، بل تجاه أي شعب آخر.

ولفت إلى أنّ بعض المنتسبين إلى «حركة النفاق» في الأمة كانوا فرحين بما ترتكبه أمريكا والكيان الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الإيراني المسلم وضد القيادات الإيرانية المسلمة، مؤكدًا أنّ «التعاون مع العدو اليهودي الصهيوني غباء رهيب جدًا وضلال وخسران مبين»، وأن همّ هذا العدو مع الأمريكي هو التخلص من أحرار الأمة لاستكمال مخططه.

المصدر: المسيرة نت