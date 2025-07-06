لبنان

إصابة مسعفين من “الهيئة الصحية” بانقلاب سيارتهما على طريق صور

أصيب مسعفان من “الهيئة الصحية الاسلامية” جراء انقلاب سيارتهما مساء الاحد على طريق القاسمية شمال صور جنوب لبنان، أثناء توجهها إلى مكان الغارات الصهيونية في أرزي الزرارية، بحسب افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “أدى انقلاب سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق القاسمية شمال صور ، أثناء توجهها إلى مكان الغارات في أرزي الزرارية، مما أدى إلى أصابة مسعفين كانا بداخلها بجروح”، وتابعت “عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى مستشفى جبل عامل في صور”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي نفذ مساء الاحد سلسلة اعتداءات على عدو مناطق في جنوب لبنان والبقاع.

علما ان العدو ينفذ اعتداءات مستمرة على لبنان في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية، كما تؤكد هذه الاعتداءات عدم فائدة ما يسمى “ضمانات أميركية” البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام