الشركات المستوردة للنفط في لبنان تؤكد استقرار الأسواق وتنبه من خلق السوق السوداء

أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان اليوم، أن الوضع في أسواق المشتقات النفطية في لبنان مستقر وطبيعي بالنسبة لمادتَي البنزين والديزل، مشيراً إلى أن جميع المحطات على كامل الأراضي اللبنانية تعمل بشكل اعتيادي، ولم يُسجَّل أي انقطاع أو نقص في الكميات، كما أن عمليات التسليم والتوزيع تسير بانتظام تام.

ولفت البيان إلى أن مادّة الغاز السائل شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً غير اعتيادي في الطلب، إذ ارتفعت الكميات المسحوبة من السوق من معدّل وسطي بلغ نحو 700 طن يومياً خلال الأسبوع الماضي، إلى حوالى 1000 طن يومياً في كلّ من اليومين الماضيين، أي بزيادة تجاوزت 40 في المئة. وأوضح التجمّع أن هذه الزيادة ناجمة عن طلب كثيف وغير اعتيادي، رغم توفر الكميات في السوق، مع توقع وصول بواخر محمّلة بالغاز تباعاً إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.

وحذّر البيان من لجوء بعض الجهات إلى تخزين مادّة الغاز أو محاولة استغلال الظرف الراهن لخلق سوق سوداء، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي يشكّلها تخزين الغاز في المنازل أو الأماكن المغلقة، وتأثير ذلك السلبي على انتظام السوق.

وأكد التجمّع أنه يعمل بتنسيق تام مع الأجهزة الرقابية ووزارة الاقتصاد لمتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار أو بالكميات. ودعا المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وعدم التهافت، مبيّناً أن الكميات مؤمّنة وسلسلة الإمداد مستمرة بشكل طبيعي، بما يضمن استقرار السوق وانتظام عمليات التوزيع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام