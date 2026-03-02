رئيس نقابة مستوردي الأدوية: الأمن الدوائي تحت السيطرة ولا زيادة في الأسعار والمخزون يكفينا لأشهر عدة

طمأن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، في بيان، الى ان “الأمن الدوائي تحت السيطرة ولا زيادة في الأسعار والمخزون يكفينا عدة أشهر”، وقال: “على المواطن ان يكون على ثقة كاملة بوجود مخزون أدوية كبير جداً في مستودعات نقابة مستوردي الأدوية في لبنان ولعدة أشهر مقبلة”، مشيراً إلى “بذل الجهود المضاعفة مع الجهات المعنية لإخراج وتخليص المعاملات الخاصة بالأدوية من مرفأ بيروت، بما يضمن استمرارية توافرها في الأسواق من دون انقطاع”.

اضاف: “وفي ظلّ المخاوف التي سادت مؤخراً بعد ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الـTVA، اطمئن الرأي العام أن سعر الدواء لن يتأثر بهذه الزيادات، وأن تسعير الدواء في لبنان يخضع حصراً لآلية تحددها وزارة الصحة العامة، سواء لجهة سعر الاستيراد أو سعر المبيع للعموم في الصيدليات، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الرسوم أو المحروقات لا ينعكس تلقائياً على السعر الرسمي للدواء”.

وأشار إلى أن “التأثير الفعلي يقع على الكلفة التشغيلية للمستوردين، لا على سعر الدواء نفسه، إذ تتحمّل شركات الاستيراد اليوم كلفة إيصال الدواء إلى الصيدليات والمستشفيات على نفقتها الخاصة، إضافة إلى أعباء تشغيلية متزايدة، حرصاً منها على حماية المريض اللبناني وضمان استقرار السوق الدوائي رغم كل التحديات الاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام