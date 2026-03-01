الأحد   
    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري يطلق الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 4” ويقصف أهدافاً أميركية وصهيونية

      أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انطلاق الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 4” ضد أهداف في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وأخرى أمريكية في المنطقة.

      وتم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” بأربعة صواريخ كروز، ما دفع الحاملة إلى مغادرة موقع مهمتها متجهة نحو جنوب شرق المحيط الهندي.

      كما تعرضت سفينة دعم وإمداد بالوقود تابعة للبحرية الأمريكية للقصف باستخدام أنظمة مسيّرات وصواريخ على بعد 700 كيلومتر من ميناء جابهار، ما أدى إلى تعطّلها وخروجها من الخدمة العملياتية.

      وأكد الحرس الثوري الإيراني تدمير رادار منظومة “ثاد” التابعة لشبكة الدفاع الصاروخي للكيان الصهيوني في منطقة الرويس بالإمارات تدميراً كاملاً، إثر إصابته بصاروخ دقيق أطلقته القوة الجوفضائية التابعة له.

      وأضاف الحرس الثوري أن منظومة الصواريخ المتطورة المضادة للسفن لا تزال تلاحق الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة، مؤكداً استمرار العمليات الدفاعية والهجومية في مواجهة الأهداف الأمريكية والصهيونية.

      المصدر: موقع المنار

      استهداف بيت شيمش.. نقاط حساسة اسرائيلية تحت القصف الإيراني

      حضور شعبي ايراني في الساحات يسقط الرهانات الغربية

      إيران تصعد الرد الصاروخي والكيان الإسرائيلي يواجه خسائر وتراجع الإجماع الداخلي

