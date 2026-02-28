السبت   
    لبنان

    سلام: للتحلي بالحكمة الوطنية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة

      أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أنّه “لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، حسب تعبيره، وذلك عقب عدوانٍ أميركي – إسرائيلي على إيران صباح اليوم.

      وقال سلام، في منشورٍ على منصة «أكس»، اليوم السبت إنّه “أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، اعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب”

      وأضاف: “أُكرر أنّنا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، حسب قوله.

      هذا وشنّ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم، عدواناً مشتركاً مع الولايات المتحدة على إيران، وسط تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء الأراضي المحتلة وإغلاق شامل للمرافق الحيوية والمجال الجوي هناك.

      المصدر: الوكالة الوطنية

