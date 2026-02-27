وفد حزب الله زار ضريح معروف سعد في ذكرى اغتياله مؤكداً على نهج المقاومة والوفاء لفلسطين

قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد معروف سعد في جبانة مدينة صيدا في الذكرى السنوية الحادية والخمسين لاغتياله، بحضور عضو الأمانة العامة في التنظيم الشعبي الناصري ناصيف عيسى، إلى جانب عدد من كوادر التنظيم وبحضور عدد من كوادر قطاع صيدا في حزب الله.

وفي السياق، أكد الشيخ ضاهر أن “معروف سعد وقف شامخًا في وجه الإقطاع السياسي، متحدّيًا ألوان القهر والظلم، حتى غدا رمزًا في مواجهة الظالمين والمحتكرين”، مشددًا على أن مسيرته “كانت منحازة للكادحين والفقراء، وأنه حمل همّ الجنوب وقضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة”.

وأضاف أن “الشهيد حمل البندقية دفاعًا عن الأرض والكرامة، وأعلن أن “ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة”، معتبرًا أن “وصيته ما زالت حاضرة في وجدان المقاومين: “أمانتي فيكم بندقيتي ومقاومتي… أمانتي فيكم فلسطين وغزة والقدس، وليبقَ الدرب مفتوحًا إلى حيث الأقصى”.

واشار إلى أن “هذه المسيرة تلتقي مع وصية و نهج الشهيد القدس السيد حسن نصر الله، مؤكدًا أن القدس تبقى البوصلة، وأن طريقها هو طريق الشهادة والمقاومة”.

من جهته، شدد ناصيف عيسى على أن “المسيرة الكفاحية التي أرسى دعائمها معروف سعد مستمرة على نهجه الوطني العروبي المقاوم، والملتصق بقضية فلسطين، في ظل ما وصفه بالمؤامرات الأميركية – الصهيونية التي تستهدف لبنان وتنفذ على ارضه بشكل احترافي”، مؤكدًا أن “هذه الأرض “لا يدافع عنها إلا بالبندقية”، وأن التضحيات التي قدمتها المقاومة والشهداء وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله على طريق القدس وفلسطين ستبقى محل تقدير ووفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية