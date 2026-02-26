طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات مكثفة وعنيفة على جرود البقاع

شن الطيران الصهيوني المعادي اكثر من خمس وعشرين غارة طالت مناطق جردية في البقاع، وادت بحسب وزارة الصحة الى استشهاد شخصين، بينهما فتى سوري في السادسة عشرة من العمر واصابة مواطن لبناني.

وتركزت الغارات على جرود شمسطار وبوداي غربي بعلبك، ووفي جرود بلدة النبي شيت، وايضا في جرود حربتا في البقاع الشمالي.

وبدأ الطيران المعادي غاراته العنيفة قبيل موعد الافطار.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في البقاع علي يزبك.

وفي الجنوب استهدف دبابة ميركافا معادية منطقة الزقاق في بلدة عيترون بعدد من القذائف، كما شن الطيران المعادي المسير غارة على حرج علي الطاهر في منطقة النبطية.

من جهة اخرى ثبت الجيش اللبناني شبكة من الاسلاك المعدنية بالقرب من الساتر الذي رفعه بالامس عند النقطة التي استحدثها في منطقة “سرده ” وسط المسلك المفترض للتوغلات الإسرائيلية المعادية من “تلة الحمامص” بإتجاه جنوب بلدة الخيام.

المصدر: موقع المنار