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بالفيديو | الإمام الخامنئي يحضر في مراسم عزاء ليلة العاشر في حسينية الإمام الخميني بطهران

انعقدت مساء السبت مراسم عزاء ليلة عاشوراء للإمام الحسين (عليه السلام) في حسينية الإمام الخميني (قده) بالعاصمة الإيرانية طهران، وسط حضور جماهيري واسع وتجمع مهيب لعشاق ونهج الإمام الحسين (عليه السلام).

شارك في المراسم الإمام السيد علي الخامنئي، إلى جانب آلاف المعزين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية الذين قدموا للتعبير عن حزنهم وتعازيهم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء.

وأكد المشاركون أن استمرار إحياء هذه المناسبة يعكس الصمود والتشبث بالقيم الدينية والاسلامية، مشددين على أن نهج الإمام الحسين يشكل مصدر إلهام للأجيال في مواجهة التحديات الراهنة، والدعوة إلى الوحدة والتلاحم في وجه قوى الظلم والطغيان.

المصدر: موقع الامام الخامنئي