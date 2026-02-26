شمخاني: اتفاق سريع في المتناول إذا تم احترام العقيدة النووية الايرانية

وقال أمين مجلس الدفاع الإيراني، الادميرال علي شمخاني، إن التوصل إلى اتفاق فوري سيكون ممكناً إذا تمحورت المفاوضات حول التزام إيران المعلن بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد علي شمخاني أن هذا الشرط يتماشى مع العقيدة الإيرانية المعلنة وتوجيهات القيادة.

كما لفت شمخاني إلى أنه “إذا كانت القضية الأساسية في المحادثات هي ضمان عدم سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذا الموقف ينسجم بالفعل مع فتوى قائد الثورة الاسلامية والعقيدة الدفاعية للبلاد”.

وأضاف أنه “في ظل هذه الظروف، سيكون التوصل إلى اتفاق سريع في المتناول”. كما قال أمين مجلس الدفاع الإيراني إن “وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتمتع بالصلاحيات والدعم الكافيين للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مما يدل على وجود دعم مؤسسي للتقدم الدبلوماسي”.

المصدر: مهر