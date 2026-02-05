بزشكيان عين شمخاني أميناً لمجلس الدفاع الأعلى

صدر قرار عن الرئيس الايراني ورئيس مجلس الدفاع مسعود بزشكيان، عين الأدميرال علي شمخاني، ممثل قائد الثـورة الإسلامية في مجلس الدفاع، أمينًا لهذا المجلس.

وبحسب هذا الحكم، تتمثل مهام أمين مجلس الدفاع في إنشاء وإدارة الأمانة العامة للمجلس، ومتابعة برامجه التخصصية، والتي تشمل: تصميم وتعزيز الجاهزية الدفاعية الشاملة، ووضع آليات مواجهة التهديدات المستجدة، وتحقيق التكامل بين سائر أركان القوة في الجمهورية الإسلامية والمجال الدفاعي، وتنظيم أطر الدبلوماسية الدفاعية، إلى جانب هيكلة وتنظيم أنشطة الاتصالات الاستراتيجية وحرب الإدراك ضمن الحقل الاستراتيجي الدفاعي.

ويُعدّ مجلس الدفاع إطارًا تنظيميًا أُنشئ بعد حـرب الأيام الاثني عشر، استجابةً لطبيعة التهديدات الجديدة، بهدف تعزيز التنسيق والانسجام ورفع مستوى الكفاءة في صنع القرار الدفاعي، وتعزيز الردع على المستويات العليا. وقد كان شمخاني حاضرًا في هذا المجلس، منذ تأسيسه، بصفته ممثلًا لقائد الثورة الإسلامية.

يُعد الأدميرال علي شمخاني من القادة المخضرمين والبارزين في القوات المسلحة، وكان مصدرًا لخدمات واسعة في المجالات الدفاعية والأمنية، وشارك بفعالية منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، وتولى مسؤوليات متعددة، من بينها قيادة حرس الثورة في خوزستان، ونائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، وقيادة القوة البرية للحرس، ونائب شؤون الاستخبارات والعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقيادة القوات البحرية في كلٍّ من الجيش وحرس الثورة، ووزيرا للدفاع، وأمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى كونه مستشارًا سياسيًا لقائد الثورة الإسلامية .

المصدر: التلفزيون الايراني