بقائي: الوفد الايراني في المفاوضات النووية جاد وكامل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي اليوم الخميس إن “الفريق التفاوضي الايراني في المفاوضات النووية مع امريكا، هو فريق كامل وجاد”.

وعن آخر مستجدات الوضع حول المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا، قال بقائي لمراسل وكالة الأنباء الايرانية “ارنا” “الجولة الثالثة من المفاوضات، كانت قد بدأت بطريقة ما منذ مساء امس في اطار لقاءات ومحادثات وزيري خارجية ايران عباس عراقجي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي.”

واضاف انه “تم خلال اللقاء، طرح وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية واستعراض اخر التطورات، ووضع الطرف العماني في صورة ملاحظات الطرف الايراني”.

وتابع أن “الطرف العماني التقى صباح اليوم بحدود التاسعة (بالتوقيت المحلي) الفريق الامريكي ويحضر الوفدان الايراني والامريكي الى مقر المفاوضات عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وستستمر المحادثات”.

كما أشار الناطق باسم الخارجية إلى أنه “على حد علمي، فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد وصل الى جنيف ومن المقرر أن يساهم في الموضوعات الفنية المتعلقة بالموضوع النووي لدفع المفاوضات”.

وحول المحادثات التي جرت بين عراقجي والطرف العماني بوصفه الوسيط في المفاوضات الايرانية الامريكية، قال بقائي “اننا وصلنا الى جنيف بجدية تامة، وان الفريق التفاوضي الايراني هو فريق كامل”.

واضاف “اننا جاهزون لمواصلة المحادثات. ان اطرنا واضحة تماما. وان اجندة الوفد التفاوضي الايراني كانت واضحة وشفافة منذ البداية، ومنسجمة بالكامل”. كما طمأن المواطنين الايرانيين بأن “الجهاز الدبلوماسي الايراني وبالنيابة عن الشعب الايراني، يتابع المصالح الوطنية بدقة وحساسية، لجهة التاكد من حفظ الحقوق والمصالح النووية السلمية لايران وكذلك فيما يخص قضية رفع العقوبات”.

المصدر: ارنا